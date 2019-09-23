شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى يفضح الإخوان: الجماعة خلقت لتكذب ويعتبرون غاياتهم تبرر الوسيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى محمد الشقا، أن جماعة الإخوان وحلفائها اعتادوا الكذب، حيث إنهم خلقوا ليكذبوا وغاياتهم تبرر الوسيلة وهى الكذب، متابعا: هذا هو ما نراه على أرض الواقع في وسائل إعلام الإخوان ومنصاتهم الإعلامية والاجتماعية التحريضية.

وقال الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الإخوان يخاطبون رجل الشارع البسيط الذي أحاطه بهلام ضخم من الكذب المستمر والحقائق المزيفة فترات طويلة حتى يهيئه لمثل هذه الظروف ويكون جاهزاً لتصديق فبركاتهم وأكاذيبهم.

وتابع الإعلامى السعودى: دورنا نحن الإعلاميين القيام بالمثل لتثقيف المجتمع بشكل مستمر عن خطر هؤلاء وغيرهم حتى لا نكون اليوم بموقف المدافع وتحصين مجتمعاتنا فهو أر مهم ليوم كهذا حينما اجتمع عدو الداخل والخارج باستغلال أمور بسيطة ليصنع منها قضية قد لا يحمد عقباها، فللإعلام دور عظيم.

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ولفت الإعلامى السعودى ، إلى أن الإخوان وإعلامهم وقناة الجزيرة يبثون كم من الأكاذيب وإذا نفوا ينفون شيئا بسيطا لا يذكر من باب أنهم مهنيين وهذا جزء من طبيعتهم وطبيعة آلتهم الإعلامية وهى "أكذب كثير تحقق نتائج أكبر" ومن ثم تعتذر قناة الجزيرة القطرية عن خطأ بسيط لتوهم المجتمع أن ما اعتذرت منه هو فقط الخطأ والبقية صح!

كانت جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية وفى مقدمتها قنوات الجزيرة ومكملين لجأوا إلى تزييف الواقع والترويج بصور وفيديوهات على أنها تظاهرات فى محافظات الجمهورية فى مسعى فاشل وخاسر لاستهداف مؤسسات الدولة، حيث إن هناك محاولات مستمرة من الإخوان فى تزييف الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب لتنفيذ مخططاتها لهدم البلاد، وأخر تلك المحاولات ما روجت له قنوات الجزيرة والشرق ومكملين التابعة للجماعة الإرهابية حول ما زعمت أنها تظاهرات فى شوارع مصر خلال الأيام الماضية من خلال فبركة فيديوهات وصور لأحداث وهمية لم تحدث.