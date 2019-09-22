قدموا الدعم للمظاهرات.. وتنصلوا من محمد علي وبثوا روح الإحباط.. تسريب جديد يكشف تفاصيل رؤية «الإخوان» للمرحلة المقبلة

الموجز

كشف موقع «القاهرة 24» حول حصوله على مستند مُسرب من داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان، يكشف رؤية الجماعة للمرحلة القادمة وخطتها بالتزامن مع التظاهرات التي شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين.

تكليفات لرؤساء المكاتب بالمحافظات

وبحسب المستند المُسرب من مكتب إرشاد جماعة الإخوان، فإن هناك تكليفات لرؤوساء المكاتب الإدارية بالمحافظات، جاء بعد عقد مكتب الإرشاد اجتماعه الدوري رقم 102، اليوم الأحد 22 سبتمبر.

زيادة حالة الحراك

وأصدر مكتب الإرشاد عدة قرارات، بناء على متابعته للحراك الحالي في مصر والتعليمات السابقة بتقديم الدعم بكافة أشكاله لزيادة تلك الحالة وبناء على ما تم بالأمس في محافظة السويس، على حد قولهم.

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الاستمرار في الحشد

وقرر المكتب بحسب المستند المُسرب له: “الاستمرار في الحشد بالرغم من إجهاض أجهزة أمن لأحداث الأمس، وتكليف القيادات الشبابية باستمرار بث روح الإحباط من تردي أوضاع الدولة في كافة المجالات، والتنصل من دعم شخص المدعو محمد علي والتنبيه بعد رفع لافتات أو شعارات خلال التظاهرات، والاستمرار في التصعيد وزيادة الحشد الشعبي وتشكيل ضغط على نظام الانقلاب لخلق حالة من الاضطراب بين أوساط الشعب”.

التنسيق مع الاحزاب السياسية

وأضاف المستند مكتب الإرشاد المُسرب: “تكليف المسئول السياسي بجميع المحافظات بالتنسيق مع كافة الأحزاب والحركات السياسية وإيصال رسالة بأن الجماعة مدعومة من بعض قيادات الجيش وإن خلاص مسألة وقت، وتكليف مسئول الطلاب بالمحافظة بالاستفادة من بدء العام الدراسي ومحاولة جذب أكبر عدد من الشباب المستجد والاستعداد لبعض الاحتيجاجات داخل الجامعات الفترة القادمة”.

رفع حالة الطوارئ

وشدد مكتب الإرشاد على استمرار حالة الطوارئ بكل المكاتب الإدارية، استعدادًا لأي تكليفات، والتنبيه على كل أعضاء الجماعة العاملين بالاستعداد وذلك حتي التبليغ بساعة الصفر للتحرك الشامل، على حد وصف المستند المُسرب.