النشرة: قتيل وعدد من الجرحى في حادث سير على تقاطع سرعين النبي شيث

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بـ"وقوع ​حادث سير​ منذ بعض الوقت على تقاطع سكة ​سرعين​ النبي شيث طريق السهل بين سيارتين الاولى من نوع غولف والثانية رانج روفر ادى الى مقتل إمرأة في العقد الخامس من العمر وسقوط بعض الجرحى".

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