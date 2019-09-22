رئيس اتحاد الكرة يصدر توضيحاً بشأن دعوى قضائية مرفوعة ضده

2019-09-22 | 20:20
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اصدر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، توضيحاً بشان دعوى قضائية مرفوعة ضده من قبل رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، خالد جاسم.
واكد مسعود في بيان لاتحاد الكرة، على "احترامه الكبير للاعلام ودوره الكبير في خدمة الحركة الرياضية ولايمكن لأي مسؤول رياضي ان يكون بمعزل او ابتعاد عن الاعلام الرياضي لانه المرآة العاكسة لعملنا في عملية النقد والتقويم الموضوعي ".
واضاف مسعود أن "هناك اساتذة كبار في الاعلام الرياضي العراقي وفي مقدمتهم الاستاذ خالد جاسم حيث تربطني به علاقة وطيدة تمتد لعقود من الزمن ولم يحدث مايخدش هذه العلاقة طيلة هذه السنوات ولازلت احترم واقدر الاراء والمواقف التي تصدر من اعلاميينا الكبار".
واضاف ان "ما حدث هو سوء فهم ليس مقصودا ولايمكن ان اتعمد الاساءة لشخص بمكانة خالد جاسم ودوره الاعلامي الموضوعي والمهني الطويل واتحادنا العراقي الكروي من الاتحادات الداعمة والمتعاونة دوما مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية لمعرفتنا واحترامنا للعمل المهني الذي يضطلع به".
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