أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الأحد، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة النقل لعرقلتها اجراءات سفر مريضة من المحافظة إلى الخارج للمعالجة، وكل من يثبت تسببه بوفاة الطفلة بتول حسين الغرابي، اثر منعها من السفر عبر الخطوط الجوية العراقية لتلقي العلاج خارج البلاد.
وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وجه مستشاره للشؤون القانونية بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وكل الجهات التي عرقلت عملية تسفير الطفلة بتول الغرابي، وتسببت عبر اجراءات تعسفية غير مبررة بوفاتها، في الوقت الذي يتطلب سرعة في معالجة مثل هذه الحالات الانسانية".
وأضاف أن "المحافظة ستلجأ لكل الطرق القانونية لمعالجة أي حالات مشابهة وتلحق الضرر بالمواطن العراقي، لاسيما ابناء ذي قار"، مؤكداً "عزمه تشكيل لجان عمل لمتابعة تسهيل مثل هذه الاجراءات والمعاملات مع الدوائر المعنية لضمان عدم تكرار مأساة الطفلة بتول".
وأضاف أن "المحافظة ستلجأ لكل الطرق القانونية لمعالجة أي حالات مشابهة وتلحق الضرر بالمواطن العراقي، لاسيما ابناء ذي قار"، مؤكداً "عزمه تشكيل لجان عمل لمتابعة تسهيل مثل هذه الاجراءات والمعاملات مع الدوائر المعنية لضمان عدم تكرار مأساة الطفلة بتول".
وتوفيت الطفلة بتول التي تسكن قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، امس السبت، بعد منعها من السفر بحجة عدم وجود موافقات رسمية لنقلها مع اجهزتها الطبية الى الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ ذي قار يقاضي النقل لوفاة مريضة بعد عرقلة سفرها للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.