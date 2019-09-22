محافظ ذي قار يقاضي النقل لوفاة مريضة بعد عرقلة سفرها للعلاج

وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وجه مستشاره للشؤون القانونية بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وكل الجهات التي عرقلت عملية تسفير الطفلة بتول الغرابي، وتسببت عبر اجراءات تعسفية غير مبررة بوفاتها، في الوقت الذي يتطلب سرعة في معالجة مثل هذه الحالات الانسانية".وأضاف أن "المحافظة ستلجأ لكل الطرق القانونية لمعالجة أي حالات مشابهة وتلحق الضرر بالمواطن العراقي، لاسيما ابناء ذي قار"، مؤكداً "عزمه تشكيل لجان عمل لمتابعة تسهيل مثل هذه الاجراءات والمعاملات مع الدوائر المعنية لضمان عدم تكرار مأساة الطفلة بتول".

وتوفيت الطفلة بتول التي تسكن قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، امس السبت، بعد منعها من السفر بحجة عدم وجود موافقات رسمية لنقلها مع اجهزتها الطبية الى الخارج.