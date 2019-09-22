التعادل يحسم مواجهة زياش وإحتارن في قمة الدوري الهولندي الممتازة

حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لمثله، مباراة قمة الدوري الهولندي الممتازة، والتي جمعت، قبل قليل ببن بي إس في آبندهوفن، وأجاكس أمستردام، في إطار الجولة السابعة.

وبعد شوط اول سلبي النتيجة، مع تكافئ في الاستحواذ والمحاولات، سيفتتح الفريق الزائر، أجاكس، النتيجة، في الدقيقة 63، بواسطة اللاعب كوينسي بروميس، غير أن أصحاب الأرض، سيعدلون النتيجة في الدقيقة 78، بواسطة اللاعب دونيل مالن، بعد عملية هجومية منسقة.

هذه المباراة، عرفت تألق المغرب – الهولندي محمد إحتارن، الذي خلق العديد من المتاعب لدفاع فريق العاصمة، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة.

في الجهة المقابلة، حضر زياش واستمر غياب المزراوي بسبب الإصابة، ولم يقدم اللاعب المغربي الأداء الكبير الذي كان ينتظره الجميع.

ويتقاسم الفريقان، صدارة الدوري الهولندي الممتاز، برصيد 14 نقطة، مع مباراة ناقصة لكلا منهما.