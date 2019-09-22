السودان: آلاف الطلاب يتظاهرون للمطالبة بالخبز وبالوقود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر آلاف الطلاب السودانيين، اليوم الأحد، بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، للمطالبة بحل أزمتي نقص الخبز والوقود، فيما أفاد شهود عيان بإصابة مُشاركين بطلقات نارية وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر "تجمع المهنيين" السودانيين، في بيان، أن مدينة نيالا شهدت اليوم، تظاهرات طلابية ضخمة بكل الشوارع احتجاجًا على النقص الحاد في الخبز، مع زيادة أسعاره، وندرة المواصلات، وقابلتهم الأجهزة الشرطية بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، مطالبا بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث الدامية.

وقال: "لا يمكن السماح بأن تستمر سياسة الإفلات من العقاب في ظل الحكومة المدنية".

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ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السودانية حول تلك الاتهامات.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع، وارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية في البلد الذي يشهد تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق، عمر البشير من الرئاسة، في 11 نيسان/ إبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر عام 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 آب/ أغسطس الماضي، أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.