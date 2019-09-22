وزير الشباب والرياضة يكشف سبب بيع تذاكر المباريات بـ5 الاف دينار

وذكر الوزير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلاً: "جمهورنا الرياضي العزيز.. وصلتني عدة رسائل منكم بخصوص أسعار التذاكر التي أصبحت بسعر خمسة آلاف دينار بدل ثلاثة آلاف دينار وهنا أود أن أوضح عدة نقاط مهمة:* تم الاتفاق مع أندية الزوراء والشرطة والجوية على احالة التذاكر لهذه الاندية كأحد ابواب الدعم لهذه الأندية التي هي من اختارت ملعب الشعب ملعبهم الرئيسي لإجراء مباريات الدوري وطلبوا أن تكون سعر التذاكر خمسة الاف دينار لكل جهات الملعب بما فيها المقصورة الرئيسية مقابل أن تقوم هذه الأندية.* بتنظيف وإدامة الملعب بعد كل مباراة.* هذه الأندية هي من تقوم بزرع البذور الشتوية والصيفية في الملعب.* سيتم قطع نسبة 10% من قيمة العقد ويذهب الى خزانة وزارة المالية.* سيتم تطبيق نفس الاتفاق مع أندية نفط ميسان، نفط الجنوب، نفط الوسط، الميناء فيما يخص الملاعب المخصصة لهم وقد تكون أسعار التذاكر بالمحافظات اقل من ملعب الشعب في بغداد.* الوزارة ستكون مشرفة على الملاعب وتراقب عمل الأندية ضمن هذا الاتفاق ومتى ما رأت هناك تقصير من الأندية في اي جانب يلغى الاتفاق مع هذا النادي".

واضاف "جمهورنا الرياضي العزيز.. الملاعب تحتاج الى إدامة وصيانة وايضا الى العناية بعشب الملعب وبما أن هذه الأندية هي من اقترحت أن تقوم بهذه الواجبات فلم تمانع الوزارة طالما تكون الملاعب في إدامة مستمرة طيلة أيام السنة".