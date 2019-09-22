شهدت مدينة نيويورك، الاحد، عقد قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استهل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو".



وأضافت الرئاسة أنه تم "عقد قمة ثلاثية (عراقية أردنية مصرية)".

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