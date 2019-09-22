مصدر امني: طيران مجهول يقصف موقعاً للحشد الشعبي قرب بحيرة الثرثار

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الأحد، بقيام طائرة مجهولة بقصف موقع للحشد الشعبي قرب بحيرة الثرثار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طائرة مجهولة أقدمت، اليوم، على قصف موقع للحشد الشعبي قرب بحيرة الثرثار بين محافظتي الانبار وصلاح الدين".
وكان مصدر أمني مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن تعرض معسكر للحشد الشعبي الى ضربة جوية مجهولة غربي الانبار.
وشهدت الأيام الماضية، هجمات متكررة لطائرات مجهولة ضد مواقع الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من البلاد.
وكان مصدر أمني مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن تعرض معسكر للحشد الشعبي الى ضربة جوية مجهولة غربي الانبار.
وشهدت الأيام الماضية، هجمات متكررة لطائرات مجهولة ضد مواقع الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من البلاد.
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