بسبب صورة.. شركة طيران تجبر مراهقة على خلع الحجاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty موظفة الخطوط الجوية الكندية أجبرت فاطمة على خلع الحجاب

وتقول عبد الرحمن، البالغة من العمر 13 عاما "إنه (الحجاب) جزء مني. إنه شيء أرتديه يوميا. إنه جزء من حياتي اليومية. أنا فخورة بارتداء الحجاب" .

ولكن أثناء رحلتها إلى أول مسابقة دولية لها، من سان فرانسيسكو إلى تورنتو في كندا، طلب موظفو الخطوط الجوية الكندية "إير كندا" عند بوابة الصعود إلى الطائرة من فاطمة، التي لم تكن ترتدي الحجاب في صورة جواز سفرها، أن تزيل الحجاب وتكشف عن رأسها.

وأوضحت فاطمة قائلة إن وكيل الطيران الكندي نظر إلى صورتها ثم نظر إليها، وقال لها "لا يوجد توافق، يجب أن تخلعي الحجاب وأشار إلى ما أرتديه على رأسي".

غير أن فاطمة، التي تعيش في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، رفضت في البداية وقالت له "لا يمكنني ذلك"، لكنه قال إن عليها أن تفعل ذلك، بحسب قناة "إي بي سي" الإخبارية.

وأضافت فاطمة أن وكيل شركة الطيران شدد على ذلك، مقابل إصرار منها بالرفض وقالت إنها لا تستطيع "لأسباب دينية"، ثم رافقت موظفة من شركة الطيران فاطمة إلى داخل الممر وأرغمتها على خلع الحجاب، وقالت لها أن تخلعه بسرعة لتتمكن من الصعود إلى الطائرة، ومرافقة أعضاء الفريق والمدرب.

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وقالت فاطمة إنها شعرت بالانتهاك والإذلال، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الخصوصية أثناء خلع الحجاب، رغم مطالبة فاطمة بضرورة توفير "خصوصية" كما ينص قانون الولاية والقانون الفيدرالي.

وأشارت فاطمة إلى أن الحجاب لا يغطي وجهها، وبالتالي فإنه كان ممكنا معرفة أنها الشخص نفسه، وقالت إنها رأت رجلا يرتدي قبعة ولم يطلب منها أن يرفعها أو يزيلها عن رأسه مع أنها كانت تغطي رأسه.

وأوضحت أن هذا جعلها تشعر بـ"التمييز ضدها".

وغردت شقيقتها الكبرى صابرين على حسابها في موقع تويتر عن الحادث، الأمر الذي أثار ردا من شركة الطيران علقت عليه صابرين: "لقد رأوا الشكوى وردوا عليها كمن يقوم بالنسخ واللصق، دعونا نحاول تغطية هذا الأمر! "

وقال محامي الأسرة عماد رفيقي إن معظم عمليات الفحص الأمني تتم بواسطة إدارة أمن النقل، التي راجعت بالفعل جواز سفر فاطمة وسمحت لها بالسفر على متن الطائرة، مضيفا أن شركة الطيران الكندية انتهكت قانون الولايات المتحدة وكاليفورنيا بعدم تزويد فاطمة بمساحة خاصة لخلع الحجاب والكشف عن رأسها.

وأوضح رفيقي أنهم منحوا شركة طيران كندا أسبوعين للرد على شكواهم.