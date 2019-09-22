تضم أطفالا من 19 جنسية.. مغربي في إيطاليا يقرر عدم إرسال ابنه إلى المدرسة!

من أجل أن يتحدث طفله اللغة الإيطالية، قرر أب مغربي في مدينة بولونيا الإيطالية، عدم إرسال طفله إلى المدرسة، والسبب، بحسب الصحف الإيطالية، يتمثل في كون المدرسة المذكورة، تضم الكثير من الأجانب، وبالتالي ستخلق له مشاكل مستقبلا في الاندماج الاجتماعي.

وأوردت صحيفة “إل بريماتو ناسيونال”، قبل أيام، أن المدرسة الإيطالية، فوجئت بقرار الأب المغربي، بعدم إرسال طفله إلى الدراسة؛ لأن القسم الذي يدرس فيه يضم تلاميذ أجانب، ومهاجرين.

وأفادت الصحيفة ذاتها أن الأب برر قراره بأنه يريد أن يتحدث طفله اللغة الإيطالية في المدرسة، وهو أمر صعب في فصل دراسي مليء بـ”الغرباء”، مضيفا، “أن هناك حوالي 19 جنسية مختلفة، والمدرسين أنفسهم يجدون صعوبة في نطق الأسماء الأولى للطلاب بشكل صحيح “.

وحاول الأب شرح قراره لمجلس إدارة المدرسة، “بكون هذه المدرسة، ستعيق ابنه في الاندماج الاجتماعي”، مبرزا بأن” الإدارة قالت إن في الفصل المذكور ثمانية أطفال إيطاليين”، وأضاف: “لكنهم إيطاليون مثل لي، أي بالجنسية الإيطالية، وأولاد آباء مهاجرين” .

وحسب المهاجر المغربي المذكور، فإن هناك مدرسة خاصة لديها المزيد من الموارد لاستيعاب ابنه: “نحن مستعدون للدفع المال لذلك. لكن المشكلة أن جميع المؤسسات الخاصة في إيطاليا تقريبا كاثوليكية، بينما نحن مسلمون “.