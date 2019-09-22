حسنية أكادير يبحث عن فوز غائب في خريبكة لمدة ثماني سنوات

يستقبل فريق أولمبيك خريبكة، اليوم الأحد، على أرضية ملعب الفوسفاط، ضيفه حسنية أكادير، في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية.

وتشكل المواجهة الظهور الأول للفريق السوسي في البطولة، خلال الموسم الجاري، بعدما تم تأجيل مباراته الأولى أمام نهضة بركان، لالتزام الفريقين بخوض ذهاب دور 32 (1) لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

في حين سيمثل ثاني ظهور للأولمبيك خريبكة، العائد بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة، الأسبوع الماضي، أمام مضيفه أولمبيك آسفي.

ويبحث حسنية أكادير في مدينة خريبكة، عن فوزه الأول على “لوصيكا”، الذي غاب عنه قرابة 8 سنوات، إذ يعود آخر انتصار له في ملعب الفوسفاط إلى، دجنبر من عام 2011، بهدف نظيف وقعه اللاعب عبد المنعم الحجاوي، ضمن مباريات الدورة العاشرة من بطولة موسم 2012/2011.

ومنذ تلك المباراة، جمعت الفريقين 7 مواجهات في مدينة خريبكة، 3 منها حسمها الفريق المحلي لصالحه، بينما انتهت 4 بلا غالب ولا مغلوب.