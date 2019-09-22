فلسطين تثمن الدعم الدولي لقضيتها بمجلس الأمن

ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية الدعم الذي حصلت عليه دولة فلسطين في جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مدينة في الوقت نفسه ما وصفته بـ"الانحياز الأمريكي" لإسرائيل.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة الجمعة لبحث الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث برزت المواقف المحذرة من مخاطر هذه السياسية، وانعدام أفق المفاوضات، كما عبرت عنه دول عربية وغربية.



التصريحات الصادرة عن الخارجية الفلسطينية تأتي بالتزامن مع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ولن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهزيمة التي لحقت به في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في تصريح لها الأحد، وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه: "عكست جلسة مجلس الأمن التي عقدت في نيويورك للاستماع إلى التقرير الربعي للأمين العام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته، وعلى التمسك بحل الدولتين وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما في ذلك مطالبة إسرائيل كقوة احتلال بالالتزام بتنفيذ القرار 2334، والتوضيح بأن عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على التمادي في تعميق الاستيطان والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها".



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واعتبرت هذه المواقف تؤكد على الجبهة الدولية العريضة المساندة للموقف الفلسطيني الرسمي الذي يعبر عنه باستمرار الرئيس محمود عباس من على المنابر الدولية كافة.

وشكرت الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان، وأدانت "الانحياز الأمريكي الممنهج للاحتلال وسياساته، ومحاولات ادارة ترامب وأركانها تبييض الاحتلال والدفاع عن انتهاكات إسرائيل".

كانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة قالت: "من المهم بمكان أن نقر بأنه لا ينبغي أن تواجه أي دولة سيلا لامتناهيا من الانتقادات التي لا داعي لها أو عداء أحادي الجانب أو أن تسلط عليها أضواء سلبية بشكل متكرر".

وأضافت: "علاوة على ذلك، لا ينبغي أن يتفاجأ أحد من أن هذه واحدة من أولوياتي الرئيسية. تقف الولايات المتحدة إلى جانب صديقنا وشريكنا المقرب، وستواصل معارضة الإجراءات والبيانات التي تعزلها بشكل غير عادل. وبصفتي ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سأعمل بلا كلل لمحاربة كل جهد يسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل أو تقويض أمنها".

وتابعت المندوبة الأمريكية: "لطالما دعمت الولايات المتحدة إسرائيل في الماضي، وهي تدعمها اليوم وستواصل دعمها في المستقبل".

وفي كلمة فلسطين التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي خلال الجلسة أكد أن اكتفاء مجلس الأمن بالإدانات الدولية للاستيطان والتعبير عن القلق على عملية السلام وحل الدولتين "غير كافٍ"، ولا ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراع بالطرق السياسية.