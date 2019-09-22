الإماراتيون يتوافدون على سفارتهم بالأردن للإدلاء بأصواتهم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توافد مواطنو دولة الإمارات على سفارتهم بالأردن للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وشهدت سفارة الإمارات في العاصمة الأردنية عمّان منذ صباح يوم الأحد توافد مواطني الدولة المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.
وعبر عدد من المواطنين الإماراتيين ممن شاركوا بالانتخابات عن ارتياحهم لسهولة الإجراءات وعملية التصويت، بفضل الترتيبات والإمكانات التي وفرتها السفارة، منذ وصول الناخب إلى مقر السفارة وحتى أداء حقه الدستوري المتمثل في التصويت لمن يراه الأنسب من بين قائمة المرشحين.
وتولى أحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مهام رئاسة المركز الانتخابي داخل السفارة، وعضوية كل من: المستشار فيصل أحمد آل مالك، وعائشة النقبي، سكرتير ثانٍ، وفهد منير العتيبي، سكرتير ثالث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المناسبة في نظام التصويت والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.
وكانت السفارة الإماراتية بعمّان دعت المواطنين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية والواردة أسماؤهم في القوائم الانتخابية إلى المشاركة في الانتخابات، وذلك بمقر السفارة يومي 22 و23 سبتمبر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء.
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