الان تتابع تعطل وصول الرحلات في مطار دبي بسبب ما يشتبه بأنه طائرة مسيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 أعلن مطار دبي، اليوم (الأحد)، عن تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة، لأسباب أمنية. ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم مطارات دبي قوله إن “وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة”. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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