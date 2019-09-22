إنطلاق التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر - 2) بين مصر والسعودية

الموجز

وصلت عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر - 2) بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، وذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

وسيجرى التدريب البحري تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية، بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن، حيث يستمر أيامًا عدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في التدريب وحدات بحرية متنوعة، تضم عددًا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام، إضافة إلى مجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والسعودية وجيبوتي والسودان، التي تشمل فرقًا متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء.

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وتشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والهل البحرى وطائرات النقل الجوى.

ويتضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تسهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.

وتأتي تلك التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.