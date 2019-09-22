الخطوط الكندية تجبر فتاة مسلمة صغيرة على خلع حجابها أمام الركاب!

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti فاطمة عبد الرحمنالخطوط الكندية تجبر فتاة مسلمة صغيرة على خلع حجابها أمام الركاب!

قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إنه تقدم بشكوى ضد الخطوط الجوية الكندية "آير كندا" باسم فتاة مسلمة، قالت إنها أجبرت على خلع حجابها أمام ركاب طائرة متجهة إلى سان فرانسيسكو.

وبدأت الواقعة عندما أجبرت فاطمة عبد الرحمن (13 عاما)، وهي لاعبة إسكواش أمريكية، على خلع حجابها أمام ركاب الطائرة التي كانت تستقلها في أغسطس الماضي، عائدة إلى سان فرانسيسكو، رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات، ورفض طلبها بخلع الحجاب في غرفة أو مكان خاص. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti فاطمة عبد الرحمنالخطوط الكندية تجبر فتاة مسلمة صغيرة على خلع حجابها أمام الركاب!

ونقل موقع "KPIX" المحلي في سان فرانسيسكو، أمس السبت، عن منسق الخدمات القانونية والحقوق المدنية في فرع المجلس بسان فرانسيسكو، أحمد رفيقي، قوله: "المجلس قلق من أن يواجه المسلمون الذين يسافرون على الخطوط الجوية الكندية معاملة مماثلة، إذا لم يتم توضيح طبيعة سياسات وإجراءات الشركة". © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti فاطمة عبد الرحمن

وطالب رفيقي بأن تقدم الخطوط الكندية اعتذارا صادقا لعائلة الفتاة فاطمة.

وترغب عائلة فاطمة عبد الرحمن بالحصول على اعتذار مكتوب من شركة الطيران الكندية، رافضة الاعتراف بالتوضيح الذي نشرته "آير كندا" على "تويتر"، تعليقا على شكوى العائلة.

كما أشار الموقع الأمريكي إلى أن محامي الفتاة على استعداد للتفاوض مع الشركة الكندية بهدف الوصول لتسوية، لتجنب معركة قانونية.

شاهد أيضا: فيديو: لحظة طرد سيدتين بريطانيتين من الطائرة والسبب الإسلام

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي بالفيديو: صاروخية محرز تقود الجزائر لنهائي أمم أفريقيا أمام السنغال قاد رياض محرز، منتخب الجزائر لنهائي النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا ـ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 يوليو حتى 19 يونيو ـ بعد الفوز على نظيرهم نيجيريا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد. فيديو: شوكويزي لاعب نيجيريا يدخل التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2019 7awi 1 فيديو: شوكويزي لاعب نيجيريا يدخل التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2019 شاهد أيضاً: فيديو: شوكويزي لاعب نيجيريا يدخل التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2019 منتخب الجزائر تقدم في الدقيقة 40 من هدف سجله مدافع نيجيريا وليام تروست في مرماه، قبل أن يتعادل أوديون إيغالو في الدقيقة 72 لنيجيريا من ركلة جزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو. الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ أمم أفريقيا.. ما علاقة ماني؟ 7awi 1 الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ أمم أفريقيا.. ما علاقة ماني؟ شاهد أيضاً: الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ أمم أفريقيا.. ما علاقة ماني؟ وفي الدقيقة 92 حصل منتخب الجزائر على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها رياض محرز من مرة واحدة لتسكن شباك منتخب الجزائر ويمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل لمواجهة السنغال في نهائي النسخة الجارية. المزيد: صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب! قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً! بالصور: تعرف على أفضل 8 صالات رياضة يمتلكها المشاهير بالصور: كيف تبدو غرف نوم 10 مشاهير؟ تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو: أول تعليق لصفوان السويكت بعد فوزه برئاسة النصر أعرب صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، عن سعادته بالفوز بالانتخابات التي شهدتها أروقة ناديه يوم أمس السبت، مشيرًا إلى أنه سيكون امتدادًا للإدارة السابقة ـ التي يصفها بالاستثنائية ـ مُشيدًا بمجهودها. صور: بعد وفاة شقيق زين الدين زيدان.. موقف إنساني من فريق ريال مدريد 7awi 1 صور: بعد وفاة شقيق زين الدين زيدان.. موقف إنساني من فريق ريال مدريد شاهد أيضاً: صور: بعد وفاة شقيق زين الدين زيدان.. موقف إنساني من فريق ريال مدريد وأضاف السويكت ـ في تصريحات تلفزيونية عقب فوزه برئاسة النصر ـ :"هي نعمة تحتاج الشكر وأتمنى أن يكون وجهًا وجه الخير على النادي"، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تمت بصورة سلسلة للغاية. الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ أمم أفريقيا.. ما علاقة ماني؟ 7awi 1 الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ أمم أفريقيا.. ما علاقة ماني؟ شاهد أيضاً: الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ أمم أفريقيا.. ما علاقة ماني؟ وأتم رئيس نادي النصر الجديد حديثه بـ:"لا شك لدي في قدرة النادي على العودة بقوة خلال الفترة المقبلة عبر رجاله الأوفياء الذين يدعمونه دائمًا.. وإلى الآن لم أختار مجلس رسمي لأن هناك فترة طعون لمدة يومين وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث وأبوابنا وأيدينا مفتوحة للجميع". المزيد: صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب! قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً! بالصور: مقارنة بين مشاهير العالم و أبنائهم، فهل يشبهونهم؟ بالصور: كيف تبدو غرف نوم 10 مشاهير؟ تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو: ملايين المشاهدات لأم تحاول إخافة صرصور بطريقة طريفة أزعج أسرتها أصبحت سيدة يابانية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت باستخدام حيلة غير عادية لإخافة صرصور فاجئ أسرتها في مطبخ منزلهم، وأجبرته على الهرب بدلاً من قتله. وعادة، عند رؤية صرصور، يهرع معظم الناس لقتله، لكن السيدة اليابانية لم تقم بذلك، ففي مقطع فيديو نشره مستخدم عبر تويتر، يقول إن أمه اتبعت حيلة غريبة لتخلصهم من الحشرة المزعجة. صور: مصادفة طريفة.. كلب لديه صورة طبق الأصل لملامحه على ظهره 7awi 1 صور: مصادفة طريفة.. كلب لديه صورة طبق الأصل لملامحه على ظهره شاهد أيضاً: صور: مصادفة طريفة.. كلب لديه صورة طبق الأصل لملامحه على ظهره وقال مستخدم تويتر، إن أسرته كانت تستريح في المنزل، وتستمتع بأكل الكيوي في المطبخ عندما ظهر الصرصور، موضحاً أنه قرر الهرب خوفاً منه، لكن والدته بدأت تدق على سطح المطبخ بأعواد الأكل مع فتح وإغلاق درج في محاولة لإخافته. صور: بحيرة سامة في مكب نفايات تتحول إلى نقطة جذب لمحبي التصوير ! 7awi 1 صور: بحيرة سامة في مكب نفايات تتحول إلى نقطة جذب لمحبي التصوير ! شاهد أيضاً: صور: بحيرة سامة في مكب نفايات تتحول إلى نقطة جذب لمحبي التصوير ! واستطاعت حيلة الأم التي تتمتع بالكثير من الإيقاع والحيوية أن تجذب اهتمام المستخدمين عبر الإنترنت. وسرعان ما حققت اللقطات أكثر من 12 مليون مشاهدة، إعجاباً بشجاعتها وطريقتها الغريبة. ملايين المشاهدات 7awi 1 ملايين المشاهدات ملايين المشاهدات لأم تحاول إخافة صرصور 7awi 1 لأم تحاول إخافة صرصور لأم تحاول إخافة صرصور أزعج أسرتها 7awi 1 أزعج أسرتها أزعج أسرتها 1/3 المزيد: فيديو مسابقة سحب الصرصور بين فتاتين وصرصور فقط في اليابان فيديو رد فعل طفلتين ترقصان ويخرج لهما صرصور فجأةً حشرة غريبة بألوان رائعة.. لن تصدق أنها حقيقية! تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO فيديو: لحظة طرد سيدتين بريطانيتين من الطائرة والسبب الإسلام مواقع حاوي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

المصدر: KPIX