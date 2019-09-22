شكرا لقرائتكم خبر عن آل بن عبدالمانع تؤيد قرارات السلطة المحلية بحضرموت وتعلن دعم البحسني والان مع التفاصيل

أعلنت قبيلة آل بن عبدالمانع تأييدها ووقوفها إلى جانب القرار الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة باللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ المحافظة، والقاضي بايقاف تصدير النفط الخام من حقول حضرموت.

نظراً للظروف الاستثنائية والصعبة الذي تمر بها محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً والمتمثل في تردي الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وبنية تحتية تعليمية وصحية وطرق وغيرها من الخدمات الضرورية والأساسية وكما ندين سياسة التجويع الممنهج وأساليب غير انسانية واخرها قطع رواتب الموسستين الأمنية والعسكرية للمنطقة العسكرية الثانية لأكثر من أربعة أشهر.

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وكذاعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء والذي انعكس سلباً على حياة المواطنين وأثر تأثيراً بالغا ًقي حياة الناس المعيشية لأبناء المحافظة وتعطيل أعمالهم ومصالحهم العامة والخاصة. .

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ونوكد مرة أخرى نحن مقادمة ومشايخ آل عبدالمانع وكافةً أبناء القبيلة عن بكرة أبيها ووقوفها ودعمها وتأييدها للموقف المشرف والحازم والتاريخي من قبل المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظةو قائد المنطقة العسكرية الثانية والمتمثل بإيقاف تصدير نفط حضرموت حتى تفي الحكومة بتلبية كافة الاستحقاقات وديمومتها والمتمثلة في صرف مستحقات ورواتب كافة القطاعات المدنية والعسكرية وكذا الموازنة التشغيلية لكافة المرافق الخدمية بالمحافظة.

واننا نازلون للوقفة الاحتجاجية ٢٢سبتمبر التي دعت لها اللجنة التصعيدية عاشت حضرموت أبية لنيل حقوقها المشروعة.

عنهم /الشيخ محمد حسين احمد عمر عبدالمانع