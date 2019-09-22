مبعوث ترامب يلتقي الرئيس الإسرائيلي قبل مشاورات حاسمة

التقى مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، الأحد، مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.

وجاء اللقاء قبل ساعات من بدء الرئيس الإسرائيلي مشاورات حاسمة مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتحديد هوية المكلف بتشكيل الحكومة القادمة.

وكان جرينبلات التقى الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن يلتقي خلال اليومين القادمين مع زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض بيني جانتس.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى مع جانتس منذ تشكيله حزب "أزرق أبيض" المعارض مطلع العام الجاري.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان: "عقد الاجتماع على انفراد وناقش الوضع الحالي وتحدياته والفرص السانحة".





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وسبق لجرينبلات أن قال إن الإدارة الأمريكية تبحث موعد نشر خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة بـ"صفقة القرن".

وكان من المقرر نشر الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية بأيام ولكن تعقيد المشهد في إسرائيل سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل نشرها.

وذكر جرينبلات في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية تدرس نشر الخطة خلال فترة تشكيل الحكومة الإسرائيلية أو ما بعد تشكيلها.

وقدم جرينبلات مؤخرا استقالته من منصبه ولكنه باق فيه لعدة أسابيع.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن المبعوث الأمريكي "جاء لتوديع الرئيس وهو ينهي فترة ولايته في المنطقة".

ويبدأ ريفلين الأحد مشاورات حاسمة مع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

وتستمر المشاورات مع قادة الأحزاب الإثنين، ولكن ريفلين لن يسمي المرشح قبل يوم الأربعاء حين يتسلم النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى أن ريفلين سيكلف جانتس بتشكيل الحكومة ما يشكل ضربة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.