قوات مصرية تصل للسعودية للمشاركة بالتدريب البحري "الموج الأحمر- 2"

وصل عدد من الوحدات المصرية إلى المياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر، للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر – 2).

وتجري تشكيلات من القوات البحرية السعودية والمصرية، تدريب (الموج الأحمر – 2)، بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن، ويستمر لعدة أيام، وفقاً لما أعلنه المتحدث العسكري المصري.

وتشارك فرقاطات وسفن نقل وإمداد ولنشات صواريخ وصائدات الألغام، ومجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من السعودية ومصر وجيبوتي والسودان.

وتشمل هذه المجموعات فرقا متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والهل البحري والنقل الجوي.

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وخلال أعمال التدريب، يُجرى تنفيذ عددٍ من الأنشطة التي تسهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت قوات من البحرية المصرية، بالاشتراك مع نظيرتها الفرنسية، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن التدريب تضمن تنفيذ عددٍ من الأنشطة، منها تشكيلات الإبحار، ورماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة.

وكانت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية قد نفذتا في 21 أغسطس/آب الماضي تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

يشار إلى أن أغسطس/آب الماضي، شهد التدريب المشترك (تحية النسر - استجابة النسر 2019)، بمشاركة قوات إماراتية ومصرية وأمريكية، بجانب السعودية التي شاركت بصفة مراقب.