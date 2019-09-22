طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت بأن يكون طقس اليوم مشمسا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على المرتفعات المتوسطة بينما تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق كما تنخفض نسبة الرطوبة.

وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات مساء. أما الثلاثاء فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.