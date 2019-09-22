طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت بأن يكون طقس اليوم مشمسا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على المرتفعات المتوسطة بينما تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق كما تنخفض نسبة الرطوبة.
وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مساء. أما الثلاثاء فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.
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