شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إماراتى: الإخوان خوارج.. وأتابع وجدى غنيم عندما أريد الضحك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وسيم يوسف الداعية الإماراتى، جماعة الإخوان الإرهابية، بخوارج العصر، مشيرا إلى أن بذرة الخوارج كانت من ذو الخويصرة التميمي، الذي اعترض على تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، للغنائم وقال له "اعدل".

وأضاف "يوسف":" هؤلاء الإخوان يطالبون فى الدول المتواجدين فيها بأن يعدل الأمراء والرؤساء، وهو نفس أسلوب ذو الخويصرة التميمى" مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" يخرج من هؤلاء أناس يحسنون القيل ويسيئون الفعل" إذ تجد الإخوانى يغرد على تويتر بأقوال وجميل جيدة، ولكن عندما تسأله عن انتماءه للإخوان يتنصل من ذلك، وعندما تدعوه لمناظرة يرفض ذلك".

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وتابع:" الإخوان كالخوارج بدأت بالفكرة ثم تتطور إلى حمل سلاح" مضيفًا :" الخوارج قتلوا الصحابى عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن الكريم" متسائلا كيف يسلم حكام العرب من الإخوان رغم أن اسلافهم قتلوا عثمان بن عفان ذو النورين".

وأكد "يوسف" أن حكام العرب لن يسلموا من جماعة الإخوان الإرهابية لأنه يحملون فكر الخوراج، مضيفًا :" إذا تتبعنا أى حزب ذو مرجعية إسلامية أو جماعة تحمل السلاح تجد عمدتهم من الإخوان المسلمين، ومرجعيتهم كتب سيد قطب وحسن البنا.

وأشار الداعية الإماراتى إلى أنه عندما يريد أن يضحك يتابع خطب وجدى غنيم التى ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا :" تجد وجدى غنيم يعيش داخل غرفة ويطالب الناس بالذهاب إلى الجهاد، وهو يجلس فى أوروبا".