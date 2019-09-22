خرج عدد كبير من المصريين مساء أمس، الجمعة 20 سبتمبر 2019، في مظاهرات حاشدة في ميدان عبد المنعم رياض المتاخم لميدان التحرير وسط العاصمة، القاهرة.
وردّدوا شعارات ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطالبين برحيله، الأمر الذي ردت عليه قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإعتقال العشرات، حسب ما نشرته شبكة "سي أن أن".
وتأتي هذه المظاهرات بعد دعوة المقاول المصري محمد علي الذي إتهم الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، وذلك عبر مقاطع فيديو سجلها من إسبانيا ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وحصدت مئات الآلاف من المشاهدات.
وكان الرئيس المصري قد نفى هذه الإتهامات واصفا إياها بـ"الكذب"، مدافعا عن بناء القصور الرئاسية. وأكّد أنه سيستمر في بنائها "من أجل مصر"، وفق قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر في مظاهراتٍ ليليّة، المصريّون يطالبون برحيل السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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