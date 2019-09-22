مقتل 8 دواعش في غارة أمريكية جنوبي ليبيا

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم) اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في غارة جوية بطائرة مسيرة أمس الخميس بالقرب من مدينة مرزق جنوب ليبيا.
وقال الجنرال ستيفن تاونسيند، قائد قوات أفريكوم، في بيان، إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا نفذت هذه الضربة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح للإرهابيين باستغلال النزاع الحالي في ليبيا كنوع من الحماية.
ونوه قائد "أفريكوم" بأن ضرباتهم ستستمر بالتعاون مع شركائه الليبيين لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا.
وشدد البيان على أن أفريكوم تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل التنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وتعد هذه أول غارة جوية أمريكية في ليبيا منذ 29 نوفمبر 2018، وفقا للقيادة الأمريكية في أفريقيا.
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