توجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى نيويورك، اليوم الأحد، لترؤس وفد بلاده في افتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلقي عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل، ويسبقها لقاء يعقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
كما يجري الرئيس اللبناني - على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة - مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية ومسئولي المنظمات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لبنان يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.