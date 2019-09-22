وسائل النقل العام في اليونان تدخل في إضراب احتجاجًا على بنود النمو الحكومي

أعلنت صحيفة كاثميريني اليونانية اليوم عن توقف خدمات السكك الحديدية في خط كيفيسيا-بيرايوس حتى بعد غد الثلاثاء، حيث يدخل الموظفون في إضراب لمدة 24 ساعة احتجاجًا على بنود قانون النمو الحكومي.

ذكرت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أنه من المتوقع أن يقوم العمال في وسائل النقل العام، من ضمنها الحافلات والترام ومترو أثينا، بالتوقف عن العمل.

كما تتوقف حركة العبّارات في الموانئ في جميع أنحاء البلاد في نفس اليوم من الساعة 6 صباحًا يوم /الثلاثاء/ حتى الساعة 6 صباحًا يوم /الأربعاء/ (بالتوقيت المحلي)، حيث يحتج البحارة أيضًا على الإصلاحات التي يعتقدون أنها ستقيد حقوق العمال.

