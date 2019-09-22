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نبيل القروي يهدد بالطعن في نتائج الجولة الثانية للانتخابات بتونس

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 هدد المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات بكل الوسائل في حال مواصلة حبسه.
 قال القروي - في حوار لصحيفة (الشروق) التونسية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إنه

خسر 10 في المائة من الأصوات تقريبًا نظرًا لعدم حضوره في المناظرة التلفزيونية التي ضمت المرشحين الرئاسيين في الجولة الأولى من الانتخابات.
 كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت منافسة كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الجاري، وذلك بعد حصول قيس سعيد على 4ر18% من أصوات الناخبين، بينما حصد نبيل القروي 6ر15% من أصوات الناخبين.
 
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