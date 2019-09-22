الجزيرة تعترف بفبركة فيديوهات وصور المظاهرات.. المذيعة تكشف تركيب أصوات هتافات على صور مشجعي الأهلي بعد فوزه بالسوبر

الموجز

اعترفت قناة الجزيرة القطرية، ببث الإخوان فيديوهات وصور مفبركة وكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى لإثارة الرأى العام بمصر، وإثارة الفتنة والفوضى بالبلاد.

واعترفت مذيعة الجزيرة بأنه تم تركيب أصوات الهتافات ضد النظام وتركيبها على فيديوهات لمشجعى النادى الأهلى بعد فوزه بكأس السوبر فى مباراته أمس مع النادى الزمالك.

وتعرضت قناة الجزيرة لهجمة شرسة من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لنشرها تلك الفيديوهات والصور الكاذبة والمضللة والمفبركة للرأى العام المصرى، حيث خرج المواطنين عبر صفحاتهم ليوضحوا حقائق هذه القنوات الإرهابية، مؤكدين أن كشفهم للحقائق أجبر الجزيرة على الاعتراف بفبركة الفيديوهات.

وفى واقعة تكشف هذه الأكاذيب للقنوات الإخوانية، خرج الشاب المصرى "أحمد حلمى"، عبر صفحته، قائلا: "من شويه لقتنى في مظاهرة على قناة الجزيرة.. فعلا حصل.. بس ده في يناير"، هذه التدوينة كشفت كيف تقوم قناة الجزيرة بإعادة بث فيديوهات من أحداث قديمة والترويج لها على أنها مظاهرات فى الشارع المصرى حاليًا.

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وبدوره، استنكر السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، تحريض وسائل الإعلام التركية وقناة الجزيرة القطرية ضد الدولة المصرية ودعوتهم للمشاركة في المظاهرات الداعمة للفوضى.

وقال "شكرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، إن دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً ولا تلقى بأى نوع من الاستجابة في الساحة الداخلية، موضحًا أن هذا التحريض ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية، وما تلقاه من اهتمام جميع قادة العالم بتقدمها ونجاحها على جميع المستويات.

وأشار إلى أنه قام بالرد على أسئلة وسائل الإعلام العالمية حيال ما أثارته قناة الجزيرة القطرية وزعمها كذبا وجود مظاهرات في مصر، بدعوة الأطقم الإعلامية التابعة لهم في مصر لرصد كل الميادين والتأكد من صحة مزاعم الجزيرة والقنوات التابعة للإخوان، مضيفًا: "قناة الجزيرة القطرية لم يكن لديها مصداقية، وتصرفت بالأمس بعدم مهنية وبشكل يحمل تشويشا كبيرًا، ويعبر عن حقد لكل ما تم إنجازه".