راغب علامة عن الأب معذب طفلته بالسعودية: "لازم يكون عبرة ويلقى العقاب المناسب"

أحمد أبوعقيل

شكر الفنان راغب علامة الشكر للسلطات الأمنية بالسعودية بعد إلقاء القبض على الرجل الذى يضرب طفلته ويجبرها على الوقوف على قدمها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يرصد أب يعذب طفلته الرضيعة بالضرب العنيف.

وبحسب المقطع المتداول يقوم الأب بضرب ابنته صفعاً على وجهها بطريقة بشعة، ويطالبها بالوقوف على قدميها، ثم قام برفعها من يدها وتركها تقع على الأرض، بينما انهارت الطفلة من البكاء الشديد.

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وكتب راغب علامة، عبر حسابه على تويتر، "كل التقدير للسلطات الأمنية السعودية التى ألقت القبض على المتوحش الذى عنف ابنته فى الفيديو المنشور، فليكن عبرة لمن اعتبر.. وأن يلقى العقاب القاسى الذى يستحقه".

وصرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لشخص يعذب طفلته التى تبلغ (3) أعوام من العمر، أسفرت إجراءات البحث والتحرى عن تحديد هويته ، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحى الدار البيضاء جنوبى العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

نشر يوسف القفطي الأب الفلسطيني المتهم بتعذيب ابنته بوحشية فيديو للرد والإعتذار عما حدث قائلاً:" الفيديو قديم جدا وأنا أخطأت في السابق وزجتي هربت منذ أكثر من أسبوعين وتركت لي الأطفال ونشرت الفيديو لغرض كيدي".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأب يضرب ابنته بشكل وحشي مما أثارغضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، للحادثة التي وقعت في المملكة العربية السعودية، داعين الجهات الرسمية لاتخاذ عقوبة رادعة ضد الأب.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة".

وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف".