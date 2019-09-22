أبلغت السلطات الصينية وسائل الإعلام في البلاد بأن موظفيها سيخضعون قريبا إلى امتحان إلكتروني جديد، بهدف اختبار مدى ولائهم للرئيس شي جين بينج ونهجه السياسي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
وقالت صحيفة ساوث شينا مورنينج بوست" -South China Morning Post- إن الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد قدم إلى وسائل الإعلام أواخر الشهر الماضي بلاغا أكد فيه أن نحو عشرة آلاف صحفي ومحرر من 14 مؤسسة إعلامية تابعة للحكومة، سيخوضون امتحانا تجريبيا الشهر المقبل، ثم من المتوقع أن يتم فرضه على مستوى البلاد.
وأوعز البلاغ للصحفيين ببدء التحضيرات للامتحان عبر تطبيق "تعلّم شي" الإلكتروني، الذي أطلق في وقت سابق من العام الجاري بهدف إطلاع مستخدميه على الإيديولوجية الحاكمة في البلاد من خلال مقالات وفيديوهات وأفلام وثائقية عن الرئيس ومواقفه.
وسيجري الامتحان الجديد، حسب الصحيفة، على خمس مراحل، تتعلق اثنتان منها برؤى شي السياسية، وتركز الثالثة على الإيديولوجية الماركسية.
وفي حال فشل الصحفي في اجتياز الامتحان ستتاح له فرصة واحدة فقط لإعادة خوضه، وسبق أن طالب الرئيس شي الولاء التام من الصحفيين الصينيين، إذ شدد لموظفي ثلاث مؤسسات إعلامية رسمية في بكين عام 2016 على أنهم "جبهات دعائية" وعليهم اعتبار الحزب الحاكم عائلة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تفرض امتحانا على الصحفيين لاختبار مدى ولائهم للرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.