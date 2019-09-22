كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر يوزع أبواق الدوحة لـ"إساءة مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدم تنظيم الحمدين البوق القطري سعود بن خالد اَل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري، الذي ترك مهام وظيفته وتفرغ لمهاجمة الدول المقاطعة على منصات التواصل الإجتماعي.

وواصل النظام القطري التعبير عن حقده الأسود ضد مصر، فإطلق أذنابه لمهاجمة الرياض، ومحاولة تشويه بلاد الحرمين.

وهاجم سعود بن خالد في تغريدة مسيئة لمصر وشعبها، أثارتاستياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التغريدة تعليقا على ما حاولت الجزيرة الترويج له على أنه ثورة على النظام في مصر، قبل أن ينقشع الخليج 365 عن مجرد أكاذيب وفبركات.

وكتب سعود بن خالد آل ثاني: لو عثر كلب في القطب الجنوبي ، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتمهد الأرض.. ألا يستحق المصري معاملة الكلب.

وعبرت تغريدات اَل ثاني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن فجر في الخصومة، فتطاول على الدولة المصرية.

استخدمت قطر أساليب جديدة على أذهان الجميع، وهي بث الشائعات والأكاذيب التي تطال مصر والهدف منها هدم استقرار البلاد.

وقامت قنوات الفتنة الإخوانية والجزيرة القطرية، بفبركة عددًا من مقاطع الفيديو زعمت أنها لتظاهرات في أنحاء متفرقة في مصر، ولكن سرعان ما انكشف مُخططهم ووجه لهم عددًا من المحلليين السياسيين بدول الخليج صفعة مدوية، مؤكدين أن مصر ماضية في نهضتها وتطورها، مشددين على أن حملات الإخوان ضد البلاد فشلت فشلاً ذريعًا.

فشل إخواني بدايةً أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا.

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وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".

مصر ماضية في نهضتها وهنا قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، إن مصر ماضية في نهضتها وتطورها وإستعادة مكانتها الإقليمية وتأثيرها في السياسة الدولية.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "النهضة التي تشهدها مصر لن يؤثر فيها إعلام القص واللصق والدول التي ينطبق عليها وصف جمهوريات الموز مثل قطر ولن ينجحوا بحسابات تويتريه في زعزعة أمنها وإستقرارها".

حكومة الحمدين وإعادة الفوضى وأوضح المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي إنه مازالت حكومة الحمدين الشريرة تحاول إعادة الفوضى إلى الوطن العربي، فهي وجماعاتها لا يتغذون إلا على الفوضى والدمار والإرهاب.

وواصل "ديباجي"، أنه يمررون الفوضى ويضعف الأمن، ليركب الإخوان المظاهرات ليعودوا للواجهة والسيطرة على السلطة، متابعًا: "لكن لن يفلحوا هذه المرة فتاريخهم مكشوف".

وأوضح: "لتعرف حقيقة وخبث حكومة الحمدين الشيطانية وقناة الجريرة شاهد تحريضها على مصر ودعواتها للثورة وليس نقل الخبر كما يعتقد البعض"، مستطردًا: "لكي تتأكد تابع تجاهلها للمظاهرات في باريس وكأنها غير موجودة.. هم لا ينقلون الخبر إنما يحاولون صناعة خبر حتى لو كان كاذبا ومزيفا".

مصر بخير ومن جانبها قالت الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي، اليوم، إن مصر بخير ولكنهم لا يريدونها بخير – في إشارة لجماعة الإخوان وتركيا وقطر-.

وأضافت "الكعبي"، أن مصر تنهض في جميع المجالات ولكنهم لا يتمنون لها النهضة ولّا التقدم، مشددةً على أن مصر مستقرة ولكنهم يريدون لها الفوضى.