القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة في مدينة حيفا، أمر حظر نشر حول جريمة القتل التي سقط ضحيتها إبراهيم سعدي وبيان بشكار في بلدة بسمة طبعون.
وعلم أن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري.
يذكر أن جريمة القتل كانت قد اقترفت في بسمة طبعون بعد منتصف ليل السبت الماضي، بعدما اقتحم شخص حفل زفاف وأطلق النار ما أسفر عن مقتل الضحيتين متأثرين بجروحهما الخطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخص ثالث بجروح وصفت بأنها خطيرة.
هذا، وتخيم حالة من الصدمة والاستنكار على بسمة طبعون والمنطقة منذ اقتراف الجريمة التي حولت الفرح إلى مأتم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة طبعون: أمر حظر نشر حول جريمة قتل سعدي وبشكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.