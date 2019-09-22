بسمة طبعون: أمر حظر نشر حول جريمة قتل سعدي وبشكار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة في مدينة حيفا، أمر حظر نشر حول جريمة القتل التي سقط ضحيتها إبراهيم سعدي وبيان بشكار في بلدة بسمة طبعون.

وعلم أن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري.

يذكر أن جريمة القتل كانت قد اقترفت في بسمة طبعون بعد منتصف ليل السبت الماضي، بعدما اقتحم شخص حفل زفاف وأطلق النار ما أسفر عن مقتل الضحيتين متأثرين بجروحهما الخطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخص ثالث بجروح وصفت بأنها خطيرة.

هذا، وتخيم حالة من الصدمة والاستنكار على بسمة طبعون والمنطقة منذ اقتراف الجريمة التي حولت الفرح إلى مأتم.