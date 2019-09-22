شاهد.. صورة للملك سلمان بعمر 3 سنوات يجلس بجوار الملك المؤسس

الأحد 22 سبتمبر 2019 الملك سلمان كتب الخليج 365 ظهر الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة نادرة وهو في الثالثة من عمره يجلس بجوار الملك المؤسس، وفق ما نشرت ”دارة الملك عبد العزيز“ عبر حسابها في ”تويتر“.

ووصفت الدارة الصورة بـ ”التاريخية“، موضحة أن تاريخ نشرها كان عام 1357 هجرية ما يقابلها بالميلادية عام 1938، ما يعني أن عمرها 81 عاماً. Advertisements ويأتي نشر ”دارة الملك عبدالعزيز“ للصورة تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني. وتعود الصورة الملتقطة للملك المؤسس عبدالعزيز أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة. ويظهر في الصورة بجوار الملك عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات عام 1938م، حسب الدارة.

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