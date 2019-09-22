درويش طالب الدولة اللبنانية بحقوق الناجحين بالخدمة المدنية

طالب النائب ​علي درويش​ الدولة ال​لبنان​ية بـ"حقوق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ لما للمجلس من صدقية في الامتحانات، تعطي أصحاب الكفاءة الحق في الوظيفة الرسمية بعيدا من ​المحاصصة​ والطائفية ويحفظ شبابنا في كنفها". واعتبر ان "هذا الظلم سيؤدي الى خلل في الاستقرار وهجرة الأدمغة التي يعتمد عليها مستقبل لبنان".

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