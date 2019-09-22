فرنسا: رجل يحاول اقتحام مسجد بسيارته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الفرنسية، أمس السبت، أن رجلا حاول أن يقتحم أكبر مساجد مدينة كولمار شرقي فرنسا، بشكل متعمد، لكنه لم يتمكن من إصابة أحد.

وقالت سلطات منطقة الرين العليا، في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء".

وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".

وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار، أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.

وتابعت "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".

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وأضافت أن شهودا عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر" لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها، معلنة أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت".

وأوضحت "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، مؤكدة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها.

وتابعت "أُجريت تحقيقات حول السيارة".

وأوردت صحيفة "لالزاس" أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة "التي لم تحتو على متفجرات".