شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روحاني: طهران ستقدم إلى الأمم المتحدة.. “خطة لأمن الخليج” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:52 صباحًا, 22 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران سقدم إلى الأمم المتحدة «خطة لأمن الخليج». هذا وجاءت تصريحات روحاني بعد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي في وقت متأخر إرسال تعزيزات عسكريّة أمريكيّة إضافية إلى الخليج، بعد الهجمات التي استهدفت منشأتَي نفط سعوديّتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: طهران ستقدم إلى الأمم المتحدة.. “خطة لأمن الخليج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.