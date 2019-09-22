الآلاف تظاهروا بالنمسا ضد اليمين المتطرف قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية

تجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة النمساوية فيينا، قبل أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، تعبيرًا عن معارضتهم لاحتمال عودة السلطة في البلاد إلى ائتلاف حكومي يشارك فيه اليمين المتطرف.
وسار المتظاهرون قرب مقر الحكومة وراء لافتة كُتب عليها "لا نريد أبدًا حكومة سوداء زرقاء"، في إشارة الى لوني الحزب المحافظ والحزب اليميني المتطرف "حزب الحرية". وكان قد تسلّم هذان الحزبان الحكم في النمسا 18 شهرًا، من كانون الأول 2017 إلى أيار الماضي.
ويُرجّح فوز زعيم المحافظين سيباستيان كورتز في الانتخابات التشريعية المبكرة في التاسع والعشرين من أيلول الحالي.
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