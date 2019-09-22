الآلاف تظاهروا بالنمسا ضد اليمين المتطرف قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية

تجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة ​النمسا​وية ​فيينا​، قبل أسبوع من موعد ​الانتخابات التشريعية​ المبكرة، تعبيرًا عن معارضتهم لاحتمال عودة السلطة في البلاد إلى ائتلاف حكومي يشارك فيه ​اليمين المتطرف​.

وسار المتظاهرون قرب مقر الحكومة وراء لافتة كُتب عليها "لا نريد أبدًا حكومة سوداء زرقاء"، في إشارة الى لوني الحزب المحافظ والحزب اليميني المتطرف "​حزب الحرية​". وكان قد تسلّم هذان الحزبان الحكم في النمسا 18 شهرًا، من كانون الأول 2017 إلى أيار الماضي.

ويُرجّح فوز زعيم المحافظين ​سيباستيان كورتز​ في الانتخابات التشريعية المبكرة في التاسع والعشرين من أيلول الحالي.