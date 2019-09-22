رئيس اليمن: صفحة الميليشيا والانقلاب ستطوى دون رجعة وستستعاد مؤسسات الدولة

أكّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال لقائه في مدينة الرياض بمحافظ محافظة الجوف اليمني اللواء أمين العكيمي، أنّ "صفحة الميليشيا والانقلاب في بلاده ستطوى دون رجعة، وستُستعاد مؤسسات الدولة ويعود اليمن فاعلًا في محيطه الإقليمي والدولي".
ووجّه بـ"مزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف لاستكمال تحرير ما تبقّى من محافظة الجوف واليمن ككلّ من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)".
وشدّد هادي خلال لقائه محافظ البنك المركزي لبلاده أحمد عبيد الفضلي ووزير المالية في حكومته سالم بن بريك، على "ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للإسهام برفع وتيرة العمل والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات الّتي تواجه القطاع المالي والمصرفي".
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