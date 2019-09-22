إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان.. ويقطع التيار الكهربائي

ضرب إعصار قوي، جزر أوكيناوا في جنوب اليابان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية.

ويتّجه الإعصار تاباه مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، شمالا ويتوقّع أن يواصل تقدّمه عبر البحر الذي يفصل بين

كوريا الجنوبية وغرب اليابان.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.