تعرف على أحدث التقنية الجديدة لشحن الهاتف في نصف ساعة فقط!

استعرضت شركة Oppo الصينية تقنية جديدة طورتها لشحن بطارية الهواتف الذكية في زمن قياسي يبلغ 30 دقيقة تقريبا.
وتبعا للخبراء في الشركة فإن تقنية SuperVOOC 2.0 التي ستظهر في الأجهزة الذكية قريبا، وبالأخص هواتف Reno Ace، ستساعد على شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في غضون نصف ساعة فقط، كما ستشحن 27% من البطارية في 5 دقائق.
وأشاروا إلى أنهم اعتمدوا في اختراعهم الجديد أشباه الموصلات المصنوعة مواد خاصة يدخل فيها نتريد الغاليوم، لتسريع عملية الشحن، والتقليل من حجم الشواحن.
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