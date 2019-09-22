الرئيس اليمني: صفحة الميليشيا والانقلاب ستطوى دون رجعة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:12 صباحًا, 22 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن صفحة الميليشيا والانقلاب في بلاده ستطوى دون رجعة وستستعاد مؤسسات الدولة ويعود اليمن فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة الرياض بمحافظ محافظة الجوف اليمني اللواء أمين العكيمي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووجه هادي بمزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف واليمن ككل من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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