أمرابط يتألق أمام زملاء كريستيانو ويبعث رسالة “غير مشفرة” لخليلوزيتش

في ثاني مباراة يدخل فيها كأساسي هذا الموسم، قدم الدولي المغربي، سفيان أمرابط، أداءا كبيرا، رفقة فريقه فيرونا، في المباراة التي حل فيها ضيفا على حامل اللقب يوفنتوس، وانهزم فيها بصعوبة، بهدفين اثنين مقابل هدف واحد.

اللاعب المغربي، المعار من فريق كلوب بروج البلجيكي، بصم على لقاء رائع، على الرغم من خروجه بديلا في الدقيقة 85، إذ ساهم في حصول فريقه على ضربة جزاء في الجولة الأولى، كما كان خلف الهدف الأول لفريقه.

أمرابط، الذي خاض أيضا مباراة ميلان الماضية كأساسي، يعتبر واحد من أبرز اللاعبين في هذه المباراة، والأبرز من جانب فريقه، بعد أن لمس الكرة في 63 مرة، قام مجموعة من التمريرات الناجعة، وكان فعالا على المستويين الدفاعي، من خلال استرجاع عدد من الكرات، وعلى المستوى الهجومي أيضا، بعد أن كان خلف عدد من التمرارات الطويلة الصحيحة.

وبعث الأخ الشقيق لنور لدين أمرابط، رسائل “غير مشفرة” للناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، مفادها أنه قادم بقوة ويتطور بشكل سريع، من أجل شغل مهمة متوسط ميدان أساسي لـ”الأسود” في القادم من المناسبات.