ترند الموجز| زلزال يضرب القاهرة..وتصفية وكر حسم المطرية.. وصفعتان لمحمد علي..وتفاصيل حالة هنا الزاهد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب القاهرة والمدن الجديدة، و«الداخلية» تكشف تفاصيل القضاء على وكر حركة «حسم» الإرهابية في المطرية، وبعد تحريضه على العنف.. صفعة من ’’تويتر‘‘ لمحمد علي، وأنا ضد أي خائن.. الفنان حسام داغر يتبرأ من المقاول الهارب بعد ظهورهما في فيديو ’’الهلس والسُكر‘‘، و’’لو محصلش تحسن هيبقى في جراحة‘‘.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد.. وكلمات مؤثرة للفنانة من على فراش المرض.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب القاهرة والمدن الجديدة

ضرب زلزال بقوة 3.4 درجات بمقياس ريختر محافظة القاهرة والمدن الجديدة.

وقال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل رصدت زلزالاً بلغت قوته 3.4 بمقياس ريختر.

وأضاف بدوي أن الشبكة سجلت الزلزال في تمام الساعة 9:10 مساء اليوم السبت، وأن مركزه على بعد 18 كيلو متر شرق القاهرة ومدينة الأمل.

وأوضح أن الزلزال قوته 3.4 ريختر وشعر به سكان المعادي والقطامية والمدن الجديدة.

وأكد بدوي أن الزلزال لم ينتج عنه أية خسائر.

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«الداخلية» تكشف تفاصيل القضاء على وكر حركة «حسم» الإرهابية في المطرية

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يظهر لحظة قيام قطاع الأمن الوطني بمداهمة إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والتي كان يقطنها أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم" الإخوانية، والتي أعدت كوكر تخزين الأسلحة به تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان لوزارة الداخلية جاء فيه أن الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطني نجحت في رصد أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم" الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة به تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية وحال مداهمة القوات للوكر، وجرى إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمر وأحمد محمود محمد أبوالحسن.

وأضاف البيان أن هذا يأتي استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض مخططاتهم التي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزة الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة به، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية، وحال مداهمة القوات للوكر، وجرى إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها، وهو ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمر وأحمد محمود محمد أبوالحسن وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

وتابع البيان: "وبتفتيش الوكر تم العثور على عدد من الأسلحه النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة، وكذلك سلاح (آر بي جي) وعدد من القذائف له، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وسترة قتالية".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

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بعد تحريضه على العنف.. صفعة من ’’تويتر‘‘ لمحمد علي

تلقى الفنان الهارب محمد علي، صفعة قوية من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما أغلقت إدارة الموقع الشهير، حسابا منسوبا له.

وجاء قرار إدارة "تويتر" بسبب ما يبثه على حسابه من محتوى يدعو للعنف والإثارة، مما يتنافى مع قواعد موقع التغريدات القصيرة.

وكان محمد علي، قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية، بعد إساءته للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، فضلا عن تحريضه للبعض على التظاهر.

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أنا ضد أي خائن.. الفنان حسام داغر يتبرأ من المقاول الهارب بعد ظهورهما في فيديو ’’الهلس والسُكر‘‘

تبرأ الفنان الشاب حسام داغر من وجود علاقة صداقة في الوقت الحالي، تجمعه بالمقاول الهارب محمد علي، على خلفية نشر الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو لهما في برشلونة.

وكان أديب قد عرض في برنامج «الحكاية»، مقطع فيديو يظهر فيه داغر رفقة محمد علي، في أحد الملاهي الليلية ببرشلونة، وبدا الأخير في حالة سُكر.

وكتب "داغر" رسالة توضيحية، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلا: "السيد الاعلامي المحترم عمرو أديب، السادة مدراء mbc مصر المحترمين، فريق الاعداد المحترم، تحيه طيبه وبعد.. أنا الفنان حسام داغر والحمدلله طيب السمعة وحسن السيرة وسط أصدقائي وأساتذتي في الوسط الفني وتم الزج بصورتي وفيديو قديم أظهر فيه تم نشره بالفعل علة فيس بوك وإنستجرام بتاريخ شهر ديسمبر من العام الماضي ٢٠١٨".

وأضاف: "تم التعامل من قبلي أن الموضوع لا يتعدي المزاح وقمت بنشر توضيح للأمر علي صفحتي علي الفيس بوك خلال الاسبوع الماضي".

وتابع: "قد لاحظت أن المذيع عمرو اديب يرفض اللفظ باسمي اثناء عرض الفيديو الخاص بالممثل محمد علي وحسب قوله خوفًا علي واني لادخل لي في الموضوع المثار حول محمد علي وهذة حقيقه بالفعل وكون محمد علي يظهر في حاله سكر وانا معروف عني اني لا اشرب الكحوليات ولا انواع المخدر الاخري وهو امر معروف لكل الوسط الفني وهذا هو الامر الذي اثار حفيظتي وحفيظة اسرتي وخاصة ان القضية المثاره لا دخل لي فيها ولا ناقه لنا فيها ولا جمل وهذا بالاضافه لاعتراضي الذي اعلنته علي افكار الممثل محمد علي.

وأردف: "كنت واضح وقمت بالاشتراك بفيديو لتوضيح رايي الشخصي واني ضد اي خائن لبلدي ولا اقف في صف اي شخص يحاول هدمها او المساس بأمنها وبالتالي ادارة الاعداد بالقناة زجت بفيديوهات تم نشرها بالفعل علي فيس بوك اثناء رحلتي الاخيره لبرشلونه العام الماضي قبل التحول الذي طرء علي افكار الممثل محمد علي".

وأكمل: وهو بالمناسبه ليس صديقي لوحدي فهو شارك في العديد من الاعمال وقام بالانتاج لنفسه فيلم شارك فيه العديد من الممثلين وعمل به الكثير من صناع السينما ولو اني كنت اخاف من ظهوري في هذه الفيديوهات التي لاتعكس سوي حالة المزاح اثناء الرحله لما كنت قمت بنشرها علي حسابي الشخصي الموثق علي الفيس بوك وغيره لذا بالتالي ادارة الاعداد الخاصه بالبرنامج تدين لي بالاعتذار عن زج صورتي خلال الحلقات المثارة والتي أذيعت خلال الاسبوع الماضي ومع الشكر للمذيع لمراعاة عدم نطق اسمي لعدم الزج بي في القضيه المثاره ولكم جزيل الشكر.القاهره ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

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’’لو محصلش تحسن هيبقى في جراحة‘‘.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد.. وكلمات مؤثرة للفنانة من على فراش المرض

بعد أيام قليلة من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية حادة، نقلت على إثرها للمستشفى، خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها في سنغافورة.

من جانبه، كشف أحمد فهمي عن تفاصيل الحالة الصحية لهنا الزاهد، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لأني كنت محتاس لوحدي.. الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة وهنقعد تلات أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة".

وتابع: "الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر دكتور أشرف زكي فعلا.. والدكاترة المصريين اللي متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا.. وبشكر معالي السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين في السفارة.. إن شاء الله خير".

كان فهمي قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لزوجته من المستشفى.

وعلق الفنان على الصورة قائلا: "عامة، أنا مليش فى الحركات البيئة اللى زى دي خالص، ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية ع الماتش، بس احنا برا مصر، أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة، ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".

وأضاف فهمي: "بجد فيه ناس مركزة قوي قوي قوي معانا لدرجة إن فيه مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملا عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إن بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية، بجد شكرا جدا لكل الناس اللي فرحانة لنا من قلبها وربنا يديمكم نعمة، أما بجد اللي مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة، إحنا فى شهر العسل وبايتين أهو فى المستشفى".

من جانبها، نشرت هنا الزاهد "دعاء دينياً "، من على فراش المرض، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد كانا قد احتفلا منذ أسبوع بحفل زفافهما في أحد فنادق القاهرة، والذي حضره عدد من الفنانين والأصدقاء.

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