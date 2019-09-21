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الان تتابع الأناضول تورط عددا من الصحف بنشر صور قديمة لمظاهرات مصر.. والصحف تعتذر #ميدان_التحرير_الان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
ورطت وكالة الأناضول التركية عدد من الصحف والمواقع العربية، بعدما نشرت صورا قديمة ادعت بأنها من مظاهرات مصر واستخدمتها بصورة واسعة في تقاريرها.
وتبين فيما بعد أن الصور التي استخدمتها الوكالة التركية جانب من احتفالات جماهير مصرية بعد مباراة كرة قدم في كأس مصر، إلا أن الأناضول استخدمتها على غير الحقيقة زاعمة أنها تجمعات داخل ميادين مصر.
فيما اعتذرت بعض الصحف العربية بعدما تداركت سقطة الأناضول، ومنها صحيفة القبس الكويتية التي قدمت اعتذارا لقرائها عبر حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه “اعتذار مهني، نشرت القبس صورة أمس على أنها لتظاهرات في مصر نقلا عن وكالة أنباء الأناضول التركية، واتضح فيما بعد أن الصورة قديمة، وأعيد استخدامها على نحو خاطئ، لذا اقتضى التنويه والاعتذار”.
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