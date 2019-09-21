كتب: ضياء السقا
نفت مي نجلة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، صحة البيان المتداول المنسوب لوالدها.
وقالت مي عبر صفحتها بالفيس بوك: "أحب أقول لكل الناس ان أي صفحة أو تصريح صادر عن الفريق / سامي عنان ما هو الا كذب وادعاء ولا يمت لنا بصلة نهائيا، فهو منذ ٢٣ يناير ٢٠١٨ وهو معتقل ومريض حتي هذه اللحظة".
وأضافت: "ياريت الكل يبقي عارف إنه راجل عسكري وطني له تاريخ وبعيد كل البعد عن الأساليب الفوضوية الملتوية".
وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا خلال الساعات الماضية بيانا مفبركا تم نسبه لعنان يوجه خلال رسالة للشعب المصري تعليقا على الأحداث الجارية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بيان مفبرك منسوب لسامي عنان.. وابنة رئيس الأركان الأسبق: لا يمت لنا بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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