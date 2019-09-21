أنا ضد أي خائن.. الفنان حسام داغر يتبرأ من المقاول الهارب بعد ظهورهما في فيديو ’’الهلس والسُكر‘‘

كتب: ضياء السقا

تبرأ الفنان الشاب حسام داغر من وجود علاقة صداقة في الوقت الحالي، تجمعه بالمقاول الهارب محمد علي، على خلفية نشر الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو لهما في برشلونة.

وكان أديب قد عرض في برنامج «الحكاية»، مقطع فيديو يظهر فيه داغر رفقة محمد علي، في أحد الملاهي الليلية ببرشلونة، وبدا الأخير في حالة سُكر.

وكتب "داغر" رسالة توضيحية، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلا: "السيد الاعلامي المحترم عمرو أديب، السادة مدراء mbc مصر المحترمين، فريق الاعداد المحترم، تحيه طيبه وبعد.. أنا الفنان حسام داغر والحمدلله طيب السمعة وحسن السيرة وسط أصدقائي وأساتذتي في الوسط الفني وتم الزج بصورتي وفيديو قديم أظهر فيه تم نشره بالفعل علة فيس بوك وإنستجرام بتاريخ شهر ديسمبر من العام الماضي ٢٠١٨".

وأضاف: "تم التعامل من قبلي أن الموضوع لا يتعدي المزاح وقمت بنشر توضيح للأمر علي صفحتي علي الفيس بوك خلال الاسبوع الماضي".

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وتابع: "قد لاحظت أن المذيع عمرو اديب يرفض اللفظ باسمي اثناء عرض الفيديو الخاص بالممثل محمد علي وحسب قوله خوفًا علي واني لادخل لي في الموضوع المثار حول محمد علي وهذة حقيقه بالفعل وكون محمد علي يظهر في حاله سكر وانا معروف عني اني لا اشرب الكحوليات ولا انواع المخدر الاخري وهو امر معروف لكل الوسط الفني وهذا هو الامر الذي اثار حفيظتي وحفيظة اسرتي وخاصة ان القضية المثاره لا دخل لي فيها ولا ناقه لنا فيها ولا جمل وهذا بالاضافه لاعتراضي الذي اعلنته علي افكار الممثل محمد علي.

وأردف: "كنت واضح وقمت بالاشتراك بفيديو لتوضيح رايي الشخصي واني ضد اي خائن لبلدي ولا اقف في صف اي شخص يحاول هدمها او المساس بأمنها وبالتالي ادارة الاعداد بالقناة زجت بفيديوهات تم نشرها بالفعل علي فيس بوك اثناء رحلتي الاخيره لبرشلونه العام الماضي قبل التحول الذي طرء علي افكار الممثل محمد علي".

وأكمل: وهو بالمناسبه ليس صديقي لوحدي فهو شارك في العديد من الاعمال وقام بالانتاج لنفسه فيلم شارك فيه العديد من الممثلين وعمل به الكثير من صناع السينما ولو اني كنت اخاف من ظهوري في هذه الفيديوهات التي لاتعكس سوي حالة المزاح اثناء الرحله لما كنت قمت بنشرها علي حسابي الشخصي الموثق علي الفيس بوك وغيره لذا بالتالي ادارة الاعداد الخاصه بالبرنامج تدين لي بالاعتذار عن زج صورتي خلال الحلقات المثارة والتي أذيعت خلال الاسبوع الماضي ومع الشكر للمذيع لمراعاة عدم نطق اسمي لعدم الزج بي في القضيه المثاره ولكم جزيل الشكر.القاهره ٢١ سبتمبر ٢٠١٩