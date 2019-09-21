هزة أرضية تضرب شرق القاهرة دون حدوث أي خسائر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية رصد محطات الشبكة القومية لزلزال شرق القاهرة دون حدوث أي خسائر.
وأشار المعهد إلى أن الهزة الأرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر، وبعمق 3.72، وعلى خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.3 شرقا،
وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد نتعرض لها من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات.
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