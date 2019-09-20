غضب المتظاهرين يتزايد: ‎”قول ماتخافش.. السيسي لازم يمشي”..أقوى شعارات المصريين الليلة -فيديوهات

لازال آلاف المصريين يحتشدون في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، وفي محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والسويس، وغيرها من المحافظات، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسقاط النظام.

وردد المشاركون هتافات “ارحل يا سيسي” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”يسقط يسقط حكم العسكر”، وأيضا “قول ماتخافش.. السيسي لازم يمشي”.

كما رددوا شعارات “ثورة في كل شارع بمصر.. ثورة ثورة حتى النصر”، و”احنا كرهنا الصوت الواطي.. اصح يا مصري وفق من النوم”.

وفور انتهاء مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك خرج آلاف المتظاهرين، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي.

وتصدر هاشتاج #ميدان_التحرير موقع التواصل الاجتماعي تويتر تزامنا مع المظاهرات في القاهرة والمحافظات.