الناعورة: مصرع شاب جراء حادث طرق ذاتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيّ شاب من قرية الناعورة، في مرج ابن عامر، مصرعه، مساء الجمعة، إثر حادث طرق مروّع.

والشاب هو عبيد زعبي (28 عامًا)، وكان بجاوره فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، نقل لتلقي العلاج في مشفى "هعيمق" بالعفولة، حيث وصفت جراحه بالمتوسطة.

وبحسب مصادر طبيّة، فإنّ السيارة انقلبت قرب "عين حيرود".

وفقدت الناعورة عددًا من شبانها في حوادث طرق مختلفة، هم الشاب محمد زعبي، الذي توفي جراء حادث طرق ذاتي عام 2017، ورجل الأعمال إبراهيم بكر زعبي (60 عامًا) الذي توفي في حادث طرق مروّع بين شاحنة وسيارة خصوصية بالقرب من العفولة.

كما لقي شاب آخر، هو أحمد زعبي (25 عامًا) مصرعه جراء حادث طرق قرب البلدة.